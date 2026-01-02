Juros caem com dólar e exterior positivo

Os juros futuros recuam na manhã desta sexta-feira, 2, alinhados ao viés de baixa dos rendimentos dos Treasuries e acentuação da queda do dólar ante o real para a mínima de R$ 5,4480.

Investidores nos Estados Unidos aguardam pesquisas sobre PMI industrial e investimentos em construção, um dia após o feriado de ano-novo, em meio a expectativas de cortes de juros pelo Fed após janeiro, quando espera-se manutenção das taxas.