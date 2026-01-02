FPSO P-78 entra em operação no Campo de Búzios, afirma Petrobras

"A unidade integra o Projeto Búzios 6, que compõe o sétimo sistema em operação no campo, o maior do país em reservas. Com a entrada da P-78, a capacidade instalada do campo será ampliada para cerca de 1,15 milhão de barris por dia", informou a companhia.

A Petrobras informou nesta sexta-feira, 2, que a plataforma FPSO P-78 iniciou produção em 31 de dezembro, no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a unidade tem capacidade produzir 180 mil barris de óleo por dia, além de comprimir 7,2 milhões de m3 de gás diariamente.

Segundo a Petrobras, o projeto permitirá a exportação de gás para o continente, via interligação com o gasoduto Rota 3, expandindo a oferta de gás no Brasil em até 3 milhões de m3 por dia. "A P-78 inaugura uma nova família de unidades próprias, concebida a partir do projeto básico de referência que consolidou centenas de lições aprendidas das primeiras unidades em operação no pré-sal", diz a estatal.

Além disso, de acordo com a empresa, o FPSO teve alterações na estratégia de contratação, construção e montagem, com a adoção de requisitos técnicos adicionais de qualidade e eficiência para os estaleiros que a construíram. "A plataforma está equipada com tecnologias para redução de emissões e aumento da eficiência operacional, destacando-se o sistema de recuperação de gases de tocha, a adoção de variação de rotação em bombas e compressores, além de integrações energéticas entre as correntes quentes e frias no processamento de óleo e gás."

Segundo a Petrobras, o projeto conta com 13 poços, sendo seis produtores e sete injetores, equipados com sistemas de completação inteligente que potencializam o gerenciamento da produção. A unidade será interligada com dutos rígidos de produção, injeção e exportação de gás e dutos flexíveis para as linhas de serviço, utilizando tecnologias inovadoras para fixação dos dutos no FPSO. "Esses dutos permitirão a produção em alta capacidade prevista para os poços do campo."

A P-78 chegou no Brasil em outubro, vinda de Cingapura, trazendo as equipes de comissionamento e operação a bordo, informou a Petrobras. "Essa estratégia gerou valor, permitindo a dispensa de parada em águas abrigadas no Brasil, além do ganho de segurança, confiabilidade e prontidão operacional pelo avanço do comissionamento dos sistemas durante o translado para o Brasil."