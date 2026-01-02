Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,36%
Pontos: 160.538,69
Máxima de +0,52% : 161.957 pontos
Mínima de -0,66% : 160.059 pontos
Volume: R$ 23,97 bilhões
Variação em 2026: -0,36%
Variação no mês: -0,36%
Dow Jones: +0,66%
Pontos: 48.382,39
Nasdaq: -0,03%
Pontos: 23.235,63
Ibovespa Futuro: -0,6%
Pontos: 162.725
Máxima (pontos): 165.035
Mínima (pontos): 162.510
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,15
Variação: -0,17%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,71
Variação: -0,36%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,22
Variação: +0,16%
Ambev ON
Preço: R$ 13,65
Variação: -1,52%
Petrobras ON
Preço: R$ 32,30
Variação: -0,83%
Vale ON
Preço: R$ 72,38
Variação: +0,58%
MBRF SA ON
Preço: R$ 19,64
Variação: -1,7%
Itausa PN
Preço: R$ 11,63
Variação: -0,43%
JBS ON
Preço: R$ 77,09
Variação: -2,58%
Global 40
Cotação: 665,130 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4246
Venda: R$ 5,4256
Variação: -1,16%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,55
Venda: R$ 5,65
Variação: +0,09%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4366
Venda: R$ 5,4372
Variação: -1,18%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5000
Venda: R$ 5,6120
Variação: -0,04%
- Dólar Futuro (fevereiro)
Cotação: R$ 5,4555
Variação: -1,15%
- Euro
Compra: US$ 1,1721 (às 18h52)
Venda: US$ 1,1722 (às 18h52)
Variação: -0,22%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3590
Venda: R$ 6,3600
Variação: -1,36%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4900
Venda: R$ 6,6080
Variação: -1,11%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.329,6 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,26%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente