Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

Fechamento do mercado financeiro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,36%

Pontos: 160.538,69

Máxima de +0,52% : 161.957 pontos

Mínima de -0,66% : 160.059 pontos

Volume: R$ 23,97 bilhões

Variação em 2026: -0,36%

Variação no mês: -0,36%

Dow Jones: +0,66%

Pontos: 48.382,39

Nasdaq: -0,03%

Pontos: 23.235,63

Ibovespa Futuro: -0,6%

Pontos: 162.725

Máxima (pontos): 165.035

Mínima (pontos): 162.510

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,15

Variação: -0,17%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,71

Variação: -0,36%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,22

Variação: +0,16%

Ambev ON

Preço: R$ 13,65

Variação: -1,52%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,30

Variação: -0,83%

Vale ON

Preço: R$ 72,38

Variação: +0,58%

MBRF SA ON

Preço: R$ 19,64

Variação: -1,7%

Vale ON

Preço: R$ 72,38

Variação: +0,58%

Itausa PN

Preço: R$ 11,63

Variação: -0,43%

JBS ON

Preço: R$ 77,09

Variação: -2,58%

Global 40

Cotação: 665,130 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4246

Venda: R$ 5,4256

Variação: -1,16%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,55

Venda: R$ 5,65

Variação: +0,09%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4366

Venda: R$ 5,4372

Variação: -1,18%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5000

Venda: R$ 5,6120

Variação: -0,04%

- Dólar Futuro (fevereiro)

Cotação: R$ 5,4555

Variação: -1,15%

- Euro

Compra: US$ 1,1721 (às 18h52)

Venda: US$ 1,1722 (às 18h52)

Variação: -0,22%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3590

Venda: R$ 6,3600

Variação: -1,36%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4900

Venda: R$ 6,6080

Variação: -1,11%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.329,6 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,26%

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar