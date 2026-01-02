Dólar cai com apetite por risco global e carry trade segue favorecendo o real

O dólar recua no mercado à vista em um ambiente de maior apetite por risco global, acompanhando a valorização de moedas emergentes ligadas a commodities, como peso mexicano, peso colombiano e rand sul-africano. A liquidez é reduzida e os ajustes são moderados, mas o otimismo com ações, impulsionado pela inteligência artificial e pela expectativa de novos cortes de juros pelo Federal Reserve ao longo de 2026, favorece ativos de risco. O real segue beneficiado pelo carry trade atrativo, após o dólar ter acumulado queda superior a 11% em 2025 e se enfraquecido também no exterior.

Apesar da queda de petróleo e minério de ferro nesta sexta-feira, 2, o minério mostrou resiliência ao longo de 2025, com preços acima de US$ 100 por tonelada na maior parte do ano. Para janeiro, o mercado aposta em pausa do Fed e manutenção da Selic em 15%, com expectativa majoritária de início dos cortes apenas em março. Às 9h25 desta sexta, o dólar à vista caia 0,70%, cotado a R$ 5,4510, após registrar mínima intradia a R$ 5,4480 (-0,75%).