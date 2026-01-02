Brasilcom: aumento do ICMS terá impacto direto na bomba e deve afetar frete e alimentos

O aumento da alíquota do ICMS sobre os combustíveis deve ter impacto direto nas bombas de abastecimento dos postos, uma vez que o tributo é embutido no preço pago pelo consumidor. Ou seja, mesmo sem alteração no preço da Petrobras, o reajuste do imposto deve acabar sendo repassado, avaliou o diretor Jurídico de Administração e Assuntos Tributários da Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Gás Natural e Biocombustíveis (Brasilcom), Cláudio Araújo.

Nesta quinta, 1º, entrou em vigor a nova tabela de valores fixos do ICMS sobre combustíveis. O imposto estadual, que antes era de R$ 1,47 por litro de gasolina, passou para R$ 1,57. No caso do diesel, o valor subiu de R$ 1,12 para R$ 1,17 por litro. As novas alíquotas foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e valem para todo o território nacional.