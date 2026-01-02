Bolsas de NY fecham sem direção única em meio a salto de fabricantes de chips

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único na primeira sessão de 2026, em dia de liquidez reduzida ainda por causa do feriado do ano novo, com bons resultados das empresas produtoras de chips. No front macro, o mercado aguarda dados de emprego e a indicação do próximo presidente do Federal Reserve(Fed). O Dow Jones avançou 0,66%, aos 48.382,39 pontos, enquanto o S&P 500 encerrou com ganhos de 0,19%, aos 6.858,47 pontos e o Nasdaq teve queda marginal em 0,3%, aos 23.235,63 pontos. Todos os três índices tiveram queda na semana, em 0,67%, 1,03% e 1,51%, respectivamente.

Os índices oscilaram sem tendência firme no primeiro pregão do ano, invertendo sinal diversas vezes durante a sessão. Dentre as principais movimentações do dia, a Tesla caiu 2,59% após registrar entrega de veículos abaixo do esperado no quarto trimestre de 2025, totalizando uma queda de 9% em 2025. Com isso, a chinesa BYD assume o primeiro lugar como empresa que mais vende veículos elétricos no mundo. Na ponta positiva, a Intel saltou 6,72% em meio às expectativas pelo lançamento do "Panther Lake", um novo chip para computadores. Traders esperam que a empresa dê mais informações sobre a tecnologia na Consumer Electronics Show, que acontece na próxima semana. Outras produtoras de chips como a Micron (+10,5%) AMD (+4,35%) e Nvidia (+1,26%) também avançaram. Assim, com exceção da Nvidia e da Alphabet, que ganhou 0,69%, as outras integrantes das "Sete Magníficas" registraram quedas fortes. Além da Tesla, a Amazon caiu 1,87%, enquanto a Apple perdeu 0,31%, a Meta, 1,47% e a Microsoft, 2,21%.