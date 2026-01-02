Bolsas da Europa iniciam 2026 em alta; em Londres, FTSE 100 supera 10 mil pontos

São Paulo, 02/01/2026 - As bolsas europeias operam em alta nesta sexta-feira, na volta do feriado de Ano-Novo, com o índice britânico FTSE 100 ultrapassando pela primeira vez a marca simbólica dos 10 mil pontos. Ações de defesa e de mineração são destaque positivo nos negócios da manhã.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,63%, a 595,93 pontos. Em 2025, o índice acumulou ganhos de quase 16%, garantindo seu melhor desempenho anual desde 2021.

No horário acima, o segmento de defesa do Stoxx 600 liderava o movimento, com alta de 2,7%, em meio a persistentes incertezas sobre a viabilidade de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia.

Por sua vez, o subíndice de mineração europeu subia 1,5%, diante da recuperação dos preços do ouro e da prata.

Em dia de apetite por risco neste primeiro pregão de 2026, ficaram em segundo planos revisões para baixo de PMIs industriais da zona do euro e do Reino Unido referentes a dezembro.