Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa fecham em alta impulsionadas por tecnologia em ambiente de liquidez reduzida

Bolsas da Europa fecham em alta impulsionadas por tecnologia em ambiente de liquidez reduzida

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta sexta-feira, 2, impulsionadas pelo setor de tecnologia, apesar de a liquidez ainda se manter reduzida por conta do feriado de Ano-Novo. Investidores se mantém à espera de importantes indicadores econômicos dos dois lados do Atlântico na próxima semana, bem como incertezas com o acordo de paz entre Rússia e Ucrânia diante de novas ofensivas.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,20%, a 9.951,14 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,14%, a 24.523,83 pontos. Em Paris, o CAC 40 subiu 0,56%, a 8.195,21 pontos. Em Milão, o FTSE MIB ganhou 0,95%, a 45.374,03 pontos. Em Madri, o Ibex 35 avançou 0,99%, a 17.480,00 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 1,66%, a 8.400,46 pontos. As cotações são preliminares.

Em análise, o Danske Bank destaca que a liquidez do mercado global deverá permanecer baixa antes de uma provável recuperação e melhora na próxima semana, juntamente com um conjunto mais completo de dados econômicos. Na semana que vem, será divulgado o CPI da zona do euro e alemão, bem como o índice de sentimento econômico.

No noticiário corporativo europeu, a dinamarquesa Orsted entrou com ação judicial para contestar a suspensão de um arrendamento de um parque eólico imposta pelo governo do presidente dos EUA, Donald Trump, e a ação da empresa ganhou 4,62% em Copenhague.

Dentre outros destaques, as empresas holandesas do setor de semicondutores Be Semiconductor e ASM International avançaram 10,99% e 6,92%, respectivamente, enquanto a ASML subiu 7,09%. O movimento de alta acontece depois de a administração americana entregar uma licença anual à TSMC para importar equipamentos de fabricação de chips dos EUA para suas instalações em Nanjing, na China, de acordo com a Reuters.

Na ponta geopolítica, a Rússia afirmou na quinta-feira, dia 1º, que a Ucrânia realizou um ataque em uma vila ocupada pelos russos na região de Kherson, em território ucraniano. Diante do cenário, as ações do setor de defesa subiam, com a italiana Leonardo avançando 4,39%, a sueca Saab ganhando 3,78% e a britânica Rolls-Royce registrando alta de 3,61%.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar