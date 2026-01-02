Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham em alta no 1º pregão de 2026, com recorde do sul-coreano Kospi

Bolsas da Ásia fecham em alta no 1º pregão de 2026, com recorde do sul-coreano Kospi

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Sergio Caldas

São Paulo, 02/01/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta no primeiro pregão de 2026, com o índice acionário da Coreia do Sul renovando máxima histórica, à medida que o otimismo sobre inteligência artificial (IA) se estendeu para o novo ano, sustentado por expectativas de forte demanda por chips e outros componentes usados em data centers.

O sul-coreano Kospi avançou 2,27% em Seul, encerrando o pregão desta sexta-feira no patamar recorde de 4.309,63 pontos.

Em Hong Kong, o Hang Seng saltou 2,76%, a 26.338,47 pontos, graças a um rali de ações de tecnologia como Alibaba (+3,98%) e Baidu (+8,90%).

Já o taiwanês Taiex avançou 1,33%, a 29.349,81 pontos, impulsionado por papéis ligados a eletrônicos.

Os mercados de Tóquio e da China continental permaneceram fechados por causa do feriado de Ano-Novo.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu a Ásia e ficou também no azul, com alta de 0,15% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.727,80 pontos.

Contato: [email protected]

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar