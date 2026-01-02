BC: Fluxo cambial total em dezembro, até o dia 26, é negativo em US$ 8,410 bi

O Brasil teve fluxo cambial negativo de US$ 8,410 bilhões em dezembro, até a última sexta-feira, 26, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira, 2. Em novembro, houve saída líquida de US$ 7,071 bilhões. O canal financeiro teve saída líquida de US$ 15,047 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 61,796 bilhões e vendas no total de US$ 76,843 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

O saldo comercial foi positivo em US$ 6,637 bilhões em dezembro, até o dia 26. As importações somaram US$ 18,423 bilhões, e as exportações, US$ 25,060 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 2,309 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 5,974 bilhões em pagamento antecipado (PA), e US$ 16,777 bilhões em outras entradas. De 22 a 26/12 O fluxo cambial brasileiro foi negativo em US$ 5,047 bilhões na semana passada, de acordo com o BC. Entre os dias 22 e 26 de dezembro, o canal financeiro teve saída líquida de US$ 5,816 bilhões. O canal comercial registrou entrada de US$ 770 bilhões. O segmento financeiro teve compras de US$ 13,597 bilhões e vendas de US$ 19,413 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.