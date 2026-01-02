Ao deixar cargo de CEO, Buffet diz que Berkshire tem mais chances de durar um século
Warren Buffett afirmou que a Berkshire Hathaway está mais bem posicionada do que qualquer outra empresa para perdurar no próximo século, ao passar as rédeas de CEO para seu sucessor, Greg Abel, a quem endossou fortemente.
"Acho que (a Berkshire) tem mais chances de estar aqui daqui a 100 anos do que qualquer empresa que eu possa imaginar", disse Buffett em entrevista à CNBC, trechos da qual foram exibidos nesta sexta-feira (2).
Buffett entregou oficialmente o cargo de CEO a Abel na quinta-feira, dia 1º, encerrando uma trajetória de seis décadas no comando, período em que transformou uma fábrica têxtil em dificuldades em um conglomerado trilionário.