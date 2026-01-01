EUA adiam até janeiro de 2027 aumento de tarifas sobre móveis e armários de madeira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou por um ano o aumento planejado das tarifas sobre móveis estofados, armários de cozinha e de banheiro importados pelo país. A data anterior para a vigência das tarifas era 1º de janeiro de 2026. Atualmente, a alíquota do imposto cobrado sobre a importação destes produtos é de 25%.

"Dadas as negociações produtivas em andamento em relação às importações de produtos de madeira, o presidente adiou o aumento de tarifas para permitir que negociações adicionais ocorram com outros países", disse a Casa Branca em um comunicado publicado na noite desta quarta-feira, 31.