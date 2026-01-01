Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA adiam até janeiro de 2027 aumento de tarifas sobre móveis e armários de madeira

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou por um ano o aumento planejado das tarifas sobre móveis estofados, armários de cozinha e de banheiro importados pelo país. A data anterior para a vigência das tarifas era 1º de janeiro de 2026. Atualmente, a alíquota do imposto cobrado sobre a importação destes produtos é de 25%.

"Dadas as negociações produtivas em andamento em relação às importações de produtos de madeira, o presidente adiou o aumento de tarifas para permitir que negociações adicionais ocorram com outros países", disse a Casa Branca em um comunicado publicado na noite desta quarta-feira, 31.

No documento, o governo dos Estados Unidos reiterou que a estratégia de taxar estes produtos é parte de um esforço para fortalecer a indústria doméstica e mitigar riscos à segurança nacional associados a uma dependência excessiva de produtos de madeira importados.

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos também avalia, sob as mesmas premissas, as importações de semicondutores e equipamentos de proteção pessoal, que segundo a Casa Branca podem resultar em futuras ações tarifárias.

