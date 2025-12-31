Vittia aprova aumento de capital para R$ 632,4 milhões, com bonificação de ações

A Vittia aprovou o aumento do capital social de R$ 480,9 milhões para R$ 632,4 milhões, mediante capitalização de R$ 151,5 milhões em reservas de lucros. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da companhia, dentro do limite do capital autorizado, segundo fato relevante assinado pelo diretor Financeiro e de Relações com investidores, Alexandre Del Nero Frizzo.

A operação prevê bonificação de 10%, com emissão de 14.731.402 novas ações ordinárias, distribuídas gratuitamente na proporção de uma nova ação para cada dez ações detidas. Terão direito à bonificação os acionistas com posição ao final de 9 de abril de 2026.