STF conclui acareação entre Vorcaro e ex-presidente do BRB

A acareação entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, na sede do Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, 30, terminou pouco depois das 21h30. O procedimento durou pouco mais de meia hora, indicam auxiliares. O diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), Ailton de Aquino Santos, foi dispensado do procedimento, que colocou frente à frente os investigados pela suposta venda de falsas carteiras de crédito consignado do Banco Master para o BRB por R$ 12,2 bilhões.

Interlocutores indicam que a dispensa do diretor do BC foi decidida pelo ministro Dias Toffoli, por meio do juiz auxiliar que acompanhou as oitivas realizadas ao longo da tarde. Em seguida, a delegada da Polícia Federal que investiga o caso e o magistrado decidiram pela realização da acareação. O procedimento teve início após a finalização da oitiva de Ailton, que foi considerada por interlocutores como 'valiosa', 'exata' e 'didática'. A avaliação foi a de que o depoimento acabou deixando tanto Vorcaro como Costa em uma "situação difícil". No depoimento foram apresentadas muitas informações sobre 'datas e fatos', indicam ainda fontes que acompanham o caso. O diretor do BC foi o último a ser ouvido individualmente nesta terça pela delegada Janaína Palazzo, que conduz o caso. Antes dele, quem prestou depoimento foi Costa e o procedimento durou duas horas e meia. O primeiro a ser ouvido foi Vorcaro, cujo depoimento terminou após três horas de duração. Inicialmente, o relator do processo, Dias Toffoli, havia determinado a realização da acareação antes mesmo da coleta dos depoimentos. Ontem, o Supremo informou que a acareação só seria feita se a delegada da PF avaliar que há contradições entre as versões apresentadas. Como mostrou a Broadcast, os depoimentos de Vorcaro e Costa apresentaram versões contraditórias.