Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 16 mil na semana, a 199 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu 16 mil na semana encerrada em 27 de dezembro, para 199 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho do país nesta quarta-feira (31). O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam recuo a 208 mil.

O total de solicitações da semana anterior foi levemente revisado para cima, de 214 mil para 215 mil.