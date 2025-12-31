Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na China, Xi Jinping promete 'mais políticas macroeconômicas proativas'

Autor Agência Estado
O presidente da China, Xi Jinping, prometeu implementar "mais políticas macroeconômicas proativas", além de garantir a harmonia e estabilidade, em mensagem de fim de ano, segundo a mídia estatal chinesa. Xi prometeu também promover "desenvolvimento de alta qualidade" na segunda maior economia do mundo. Os comentários do líder chinês vieram após dados mostrarem que o setor manufatureiro da China voltou a se expandir levemente em dezembro.

*Com informações da Associated Press

