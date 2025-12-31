Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula: Brasil termina ano com 'ótimas notícias', com 'recordes sobre recordes' na economia

Lula: Brasil termina ano com 'ótimas notícias', com 'recordes sobre recordes' na economia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em publicação na sua conta na rede X nesta quarta, 31, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o País está terminando o ano com "ótimas notícias" nesta última semana, ao que se referiu como superação de "recordes em cima de recordes". Entre as notícias positivas, Lula mencionou a taxa de desemprego, na mínima histórica de 5,2%, bem como o aumento no número de pessoas ocupadas, a 103 milhões.

O presidente destacou também o número de pessoas com carteira assinada (39,4 milhões) assim como o rendimento médio real do trabalhador brasileiro, a R$ 3.574.

"Vamos alcançar a menor inflação acumulada em quatro anos desde o Plano Real", mencionou também Lula na postagem.

Ele ainda citou a alta acumulada pelo Ibovespa no ano (34%) e a "maior valorização do real diante do dólar desde 2016", a 11,1%.

O presidente se referiu ainda ao número de turistas estrangeiros no Brasil (9 milhões) e ao "maior investimento direto líquido no país desde 2012": US$ 84,2 bilhões no acumulado de janeiro a novembro.

"Em 2026, seguiremos comprometidos com um Brasil justo, democrático e soberano. E vamos entregar muito mais", acrescentou o presidente, antes de se despedir com

"um abraço carinhoso e um feliz Ano Novo meu e da Janja para todas as famílias brasileiras".

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar