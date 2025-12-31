China: yuan atinge maior cotação em 31 meses em relação ao dólar

O yuan chinês atingiu a maior cotação em 31 meses em relação ao dólar, à medida que as autoridades chinesas parecem mais confortáveis em permitir a valorização da moeda, afirma Lee Hardman, do MUFG Bank, em nota.

Recentemente, o Banco Popular do Povo da China (PBoC) estabeleceu taxas de câmbio diárias progressivamente mais baixas para o dólar-yuan e, antes disso, o BC chinês manteve a estabilidade da taxa de câmbio durante a forte desvalorização do dólar, enfraquecendo o yuan e impulsionando as exportações chinesas.