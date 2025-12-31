Casas Bahia aprova aumento de capital próprio de cerca de R$ 1 bilhão após reestruturar dívida

Do total anunciado pela varejista, R$ 10.318.925,88 serão destinados diretamente à conta de capital social, enquanto o restante será alocado na conta de reserva de capital. O aumento decorre da emissão de 278.138.164 novas ações ordinárias, todas nominativas e escriturais, resultantes da conversão equivalente de debêntures da 3ª série da 11ª emissão.

O Conselho de Administração da Casas Bahia aprovou nesta terça-feira, 30 um aumento de capital social no valor de R$ 1,032 bilhão, na sequência da conclusão do processo de reestruturação de sua dívida. A decisão, amparada pelo artigo 166 da Lei das S.A., ocorre dentro do limite autorizado pelo estatuto social da empresa, sem necessidade de reforma estatutária, conforme comunicado envidado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A operação altera o capital social da Casas Bahia de R$ 7.098.241.572,51, dividido em 653.878.398 ações, para R$7.108.560.498,39, agora distribuído em 932.016.562 ações ordinárias. A conversão das debêntures para ações seguiu as condições especificadas na Escritura de Emissão e reforça a estratégia financeira da empresa, informa.

Na segunda-feira, o Grupo Casas Bahia informou ter concluído o processo de reestruturação da sua estrutura de capital em andamento desde 2023 e que vai reduzir o endividamento da varejista em R$ 3 bilhões. O grupo também vai economizar R$ 4,7 bilhões em despesas financeiras entre 2026 e 2030. O último passo do processo foi a conclusão da emissão de uma nova debênture, sua 11ª, de R$ 2,4 bilhões, anunciada na terça.

A conversão das debêntures é uma etapa prevista no "Instrumento Particular de Escritura da 11ª Emissão de Debêntures", que abrange até quatro séries de debêntures com diferentes características, incluindo garantias reais e opções conversíveis em ações. A medida busca fortalecer a estrutura financeira da Casas Bahia, possibilitando uma maior flexibilidade para futuras operações e investimentos.

