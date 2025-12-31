Cade aprova aquisição de participação minoritária da Azul pela United Airlines

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, ato de concentração entre as empresas aéreas United Airlines Inc. e Azul S.A., conforme despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 31.

De acordo com o parecer sobre o negócio divulgado pelo Cade, a operação consiste na aquisição, pela United Airlines, de uma participação minoritária do capital social da Azul. "A aquisição faz parte da reestruturação societária da Azul nos Estados Unidos da América, sob o denominado "Chapter 11", iniciado voluntariamente pela Azul em maio de 2025. A reestruturação objetiva reduzir a dívida financiada da empresa e assegurar recursos de liquidez imediata, prevendo ainda a emissão de novas ações", cita o documento.