Bolsas da Europa fecham em queda, com liquidez limitada em sessão encurtada por Ano-Novo

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,09%, a 9.931,38 pontos, e subiu 2,17% no mês. Em Paris, o CAC 40 recuou 0,23%, a 8.149,50 pontos, com avanço de 0,33% em dezembro. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,2%, aos 17.320,00 pontos, e subiu 5,79% no mês. Em Lisboa, o PSI 20 fechou estável aos 8.263,65 pontos, e alta de 1,89% no último mês do ano. As cotações são preliminares. Em 2025, os avanços foram de 21,5%, 10,4%, 48% e 29,6%, respectivamente. O DAX, de Frankfurt, e o FTSE MIB, de Milão, não operaram hoje.

As bolsas da Europa encerraram o pregão desta quarta-feira (31) em queda, em sessão marcada por liquidez reduzida e fechamentos antecipados na véspera do feriado de Ano-Novo. Na ausência de catalisadores, movimentos mais expressivos foram limitados, enquanto investidores mantêm cautela e ajustam posições antes do início do próximo ano.

Diante da falta de notícias e indicadores europeus, investidores digeriram a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). Divulgado na tarde de terça (30), o documento mostrou que alguns dos dirigentes do Fed que votaram pelo terceiro corte consecutivo dos juros americanos em dezembro poderiam também ter sido favoráveis à manutenção das taxas, o que sugere uma possível pausa no ciclo de flexibilização monetária para o encontro de janeiro.

O mercado também segue monitorando desdobramentos do conflito entre Rússia e Ucrânia, diante de incertezas sobre um possível acordo de paz mediado pelos EUA, com novas tentativas de ataque. A questão geopolítica colocava o setor de defesa e aeroespacial no radar. As ações da britânica Rolls-Royce perdiam 0,26%.

Em movimento de correção à alta na última sessão, o papel da Fresnillo cedeu 2,29%, acompanhando a queda das commodities metálicas.

O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,11%, a 592.15 pontos. No acumulado de 2025, porém, o Stoxx 600 teve seu melhor desempenho anual desde 2021, segundo a Reuters, com ganhos de 15,8%.