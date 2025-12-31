Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa fecham em queda, com liquidez limitada em sessão encurtada por Ano-Novo

Bolsas da Europa fecham em queda, com liquidez limitada em sessão encurtada por Ano-Novo

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As bolsas da Europa encerraram o pregão desta quarta-feira (31) em queda, em sessão marcada por liquidez reduzida e fechamentos antecipados na véspera do feriado de Ano-Novo. Na ausência de catalisadores, movimentos mais expressivos foram limitados, enquanto investidores mantêm cautela e ajustam posições antes do início do próximo ano.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,09%, a 9.931,38 pontos, e subiu 2,17% no mês. Em Paris, o CAC 40 recuou 0,23%, a 8.149,50 pontos, com avanço de 0,33% em dezembro. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,2%, aos 17.320,00 pontos, e subiu 5,79% no mês. Em Lisboa, o PSI 20 fechou estável aos 8.263,65 pontos, e alta de 1,89% no último mês do ano. As cotações são preliminares. Em 2025, os avanços foram de 21,5%, 10,4%, 48% e 29,6%, respectivamente. O DAX, de Frankfurt, e o FTSE MIB, de Milão, não operaram hoje.

Diante da falta de notícias e indicadores europeus, investidores digeriram a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). Divulgado na tarde de terça (30), o documento mostrou que alguns dos dirigentes do Fed que votaram pelo terceiro corte consecutivo dos juros americanos em dezembro poderiam também ter sido favoráveis à manutenção das taxas, o que sugere uma possível pausa no ciclo de flexibilização monetária para o encontro de janeiro.

O mercado também segue monitorando desdobramentos do conflito entre Rússia e Ucrânia, diante de incertezas sobre um possível acordo de paz mediado pelos EUA, com novas tentativas de ataque. A questão geopolítica colocava o setor de defesa e aeroespacial no radar. As ações da britânica Rolls-Royce perdiam 0,26%.

Em movimento de correção à alta na última sessão, o papel da Fresnillo cedeu 2,29%, acompanhando a queda das commodities metálicas.

O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,11%, a 592.15 pontos. No acumulado de 2025, porém, o Stoxx 600 teve seu melhor desempenho anual desde 2021, segundo a Reuters, com ganhos de 15,8%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar