Bolsas da Europa caem levemente em pregão encurtado pelo feriado de Ano-Novo

São Paulo, 31/12/2025 - As bolsas europeias recuam levemente no último pregão de 2025, com liquidez reduzida e parte dos mercados já fechados.

Os mercados acionários da Europa encerram o pregão mais cedo nesta quarta-feira e permanecerão fechados amanhã (01) devido ao feriado de Ano-Novo. Os negócios serão retomados na sexta-feira (02).

Na ausência de eventos ou indicadores locais, investidores europeus digerem a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed). Publicado ontem, o documento confirmou que os dirigentes do banco central dos EUA ficaram divididos na decisão que reduziu os juros americanos pela terceira vez seguida, consolidando expectativas de que as taxas deverão ficar inalteradas em janeiro.

O impasse em negociações para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia também segue no radar.

Às 7h03 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,09% e a de Paris recuava 0,48%, enquanto as de Madri e Lisboa tinham respectivas perdas de 0,21% e 0,29%. Os mercados de Frankfurt e de Milão encerraram o ano ontem.