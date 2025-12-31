Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas após sinais de recuperação na manufatura chinesa

São Paulo, 31/12/2025 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira, antes do feriado de Ano-Novo, enquanto investidores avaliavam discretos sinais de recuperação na manufatura chinesa.

Na China continental, o índice Xangai Composto teve alta marginal de 0,09%, a 3.968,84 pontos, encerrando 2025 com ganho acumulado de 18%. O menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,30%, a 2.530,96 pontos, terminando o ano com valorização de 29%.

Os PMIs industriais chineses subiram para 50,1 em dezembro, tanto na pesquisa oficial quanto em um levantamento privado, indicando que o setor manufatureiro da segunda maior economia do mundo voltou a se expandir levemente neste fim de ano.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 0,87% hoje, a 25.630,54 pontos, mas encerrou 2025 com alta de 28%, seu melhor desempenho desde 2017, enquanto o Taiex subiu 0,89% em Taiwan, a 28.963,60 pontos, fechando o ano com avanço de 25,7%.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou o pregão com ligeira perda, de 0,03%, a 8.714,30 pontos. Em 2025, porém, o índice S&P/ASX 200 apresentou alta de 6,8%.