Bolsa da Índia encerra 2025 com alta de 9%, desempenho bem inferior ao de outras asiáticas

A Bolsa de Mumbai, a principal da Índia, encerrou o último dia de negociação de 2025 com alta de 0,64%, a 85.220,60 pontos, acumulando ganho anual de 9,1%. O avanço anual foi o décimo consecutivo, mas ficou bem aquém do desempenho de outros mercados asiáticos.

"Esse desempenho significativamente inferior - o maior das últimas duas décadas - foi desencadeado por uma combinação de avaliações iniciais elevadas e expectativas de desaceleração cíclica do crescimento e dos lucros", disseram analistas do Goldman Sachs em nota recente. Para o banco americano, no entanto, a bolsa indiana tem potencial de se desempenhar melhor no próximo ano.