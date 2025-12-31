3tentos aprova aumento de capital de R$ 1,91 bilhão sem emissão de ações

A 3tentos informou que seu Conselho de Administração aprovou o aumento do capital social da companhia no valor de R$ 1,91 bilhão. A operação será realizada por meio da incorporação de valores já registrados no patrimônio da empresa, sem a emissão de novas ações.

Com a decisão, o capital social da companhia passará de R$ 1,57 bilhão para R$ 3,48 bilhões. O número de ações permanece inalterado em 499.497.647 ações ordinárias.