Votação do Orçamento de 2026 é adiada para esta sexta-feira no Congresso

Outro projeto que pode ser votado é o que prevê a abertura de crédito suplementar de R$ 3 milhões para a Companhia Docas do Ceará

A votação do Orçamento de 2026 pelo Congresso Nacional foi adiada para esta sexta-feira, 19, ao meio dia. Inicialmente, a votação estava prevista para esta quinta-feira, 18.

Antes de ir à votação, o projeto da Lei Orçamentária Anual precisa tramitar pela Comissão Mista do Orçamento. A reunião na CMO está prevista para às 9h de sexta.

O projeto aguarda o relatório final do deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL). Aprovado no início do mês, o relatório preliminar prevê despesas totais de R$ 6,5 trilhões. Já a meta de superávit é de R$ 34,2 bilhões.

A sessão do Congresso tem 20 projetos na pauta, além do Orçamento. Um deles é o que prevê a abertura de crédito suplementar de R$ 3 milhões para a Companhia Docas do Ceará. Os recursos devem ser usados para comprar equipamentos e realizar estudos sobre o recebimento de navios porta-contêiner.

