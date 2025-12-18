Vazamento de gás na P-40 leva à paralisação parcial na Bacia de Campos, diz sindicato

O Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) divulgou nesta quinta-feira, 18, uma nota em que afirma que um vazamento de gás na plataforma P-40, localizada na Bacia de Campos, foi registrado no período da manhã. A entidade diz que a unidade entrou em shutdown, com paralisação total de suas atividades, como medida de segurança. Algumas operações na Bacia também teriam sido paralisadas preventivamente.

"A plataforma permanece parada, com todos os trabalhadores em local seguro, aguardando a dispersão do gás. Até o momento, não há informações de vítimas. O Sindipetro-NF está acompanhando o caso, buscando esclarecimentos junto à empresa", diz a nota.

A P-40 é uma das 28 unidades offshore da Bacia de Campos na qual os trabalhadores estão em greve, com 100% de adesão dos petroleiros, de acordo com a Federação Única dos Petroleiros (FUP).

A estatal diz que equipes de contingência, ou seja, empregados que substituem os trabalhadores que aderiram à greve, foram mobilizadas onde foi necessário.

A P-40 é uma unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência (tipo FPSO adaptado para produção semissubmersível) que fica no campo de Marlim Sul, na Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro. Está em operação desde 2001.