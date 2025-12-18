Trump: entrevistamos 3 ou 4 candidatos a presidência do Fed; Bowman e Waller são "fantásticos"

"Waller é ótimo, está no Fed há muito tempo e é fantástico", afirmou o republicano. Perguntado se Bowman continua no páreo, respondeu: "Bowman é uma pessoa fantástica". Além dos atuais dirigentes do Fed, o ex-diretor Kevin Warsh e o assessor econômico da Casa Branca Kevin Hassett disputam o cargo de chefia do banco central. Segundo o presidente americano, a decisão será anunciada nas próximas semanas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que está entrevistando "três ou quatro" candidatos a presidência do Federal Reserve (Fed), ao responder perguntas no Salão Oval da Casa Branca nesta tarde. Questionado diretamente sobre o diretor Christopher Waller e a vice-presidente de Supervisão do BC, Michelle Bowman, Trump disse que ambos são "fantásticos".

Sobre a economia, Trump reiterou que pretende resolver os problemas do setor imobiliário, incluindo os preços de moradias, para "ajudar" a população americana a comprar casas. O republicano também voltou a repetir que os Estados Unidos estão recebendo "bilhões de dólares com tarifas, mas sem aumento da inflação".

O presidente americano também pressionou o Congresso para resolver o impasse em torno dos subsídios Affordable Care Act (ACA), defendendo novamente que o dinheiro destinado a saúde seja enviado diretamente para a população. "Isso poderia ser feito rapidamente, se os democratas ajudassem", pontuou.

Sobre geopolítica, Trump descartou ter qualquer preocupação em falar ao Congresso sobre ataques contra a Venezuela. Em relação ao Leste Europeu, o republicano afirmou que os ucranianos devem se mover "rapidamente" para acatar o acordo de paz, antes que a Rússia mude de ideia sobre um cessar-fogo. "Espero encerrar a guerra na Ucrânia em breve", disse, ponderando que as negociações estão "em andamento" e próximas de uma conclusão.