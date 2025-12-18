Transpetro tem R$ 616 milhões aprovados no Fundo da Marinha Mercante
A Transpetro recebeu nesta quinta-feira, 18, o aval do Fundo da Marinha Mercante (FMM) no valor de R$ 616 milhões para a construção de 36 embarcações. Atualmente em fase de licitação, o projeto contempla 18 barcaças e 18 empurradores.
Os valores foram aprovados durante a 61ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM).
Atualmente, a Transpetro tem 33 navios.
No escopo de atuação, a subsidiária da Petrobras, opera ainda 48 terminais (27 aquaviários e 21 terrestres) e cerca de 8,5 mil quilômetros de dutos. Sua carteira conta com mais de 170 clientes.