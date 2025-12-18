Transpetro tem R$ 616 milhões aprovados no Fundo da Marinha Mercante

A Transpetro recebeu nesta quinta-feira, 18, o aval do Fundo da Marinha Mercante (FMM) no valor de R$ 616 milhões para a construção de 36 embarcações. Atualmente em fase de licitação, o projeto contempla 18 barcaças e 18 empurradores.

Os valores foram aprovados durante a 61ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM).