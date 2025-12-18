Tesouro Nacional concluiu avaliação envolvendo a operação de crédito dos Correios

O Tesouro Nacional informou nesta quinta-feira, 18, que concluiu a avaliação envolvendo a operação de credito dos Correios com conjunto de cinco instituições financeiras, sendo três privadas e duas públicas. O Estadão apurou que Caixa, Bradesco e Banco do Brasil vão emprestar R$ 3 bilhões, cada, enquanto Itaú e Santander emprestarão R$ 1,5 bi cada um. Segundo pessoas a par da operação, o empréstimo terá juros de 115% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), com carência de três anos e 15 anos de prazo.

"A operação respeitou o limite de taxa de juros estipulado pelo Tesouro Nacional para operações com a aval da União e atendeu aos requisitos para análise de capacidade de pagamento para empresas estatais com plano de reequilíbrio aprovado pelas instâncias competentes", afirmou. Em meio à crise, em 9 de dezembro, o governo Lula editou um decreto para que estatais não dependentes que estejam passando por dificuldades operacionais possam apresentar plano de reequilíbrio econômico-financeiro, inclusive com possibilidade de aporte futuro do Tesouro. O próximo passo é a negociação entre as partes envolvidas das minutas contratuais, sob supervisão da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e Tesouro. Segundo o Tesouro, em relação à proposta de operação anteriormente cogitada pela companhia, a agora aprovada dentro dos limites de juros definidos, e representa diferença em encargos de juros "substancial", implicando em redução do custo com juros para os Correios em quase R$ 5 bilhões de reais em relação à proposta originalmente cogitada.