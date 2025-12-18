'Tarifas' é a minha palavra favorita, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender nesta quarta-feira o uso de tarifas, 17, que classificou como sua "palavra favorita", ao afirmar que a medida tem sido central para reverter décadas de exploração de outros países sobre a economia americana.

Trump disse que as tarifas comerciais incentivaram empresas a retomar a produção em território americano, já que, ao fabricar nos Estados Unidos, não estariam sujeitas às taxas. "As empresas sabem que, se construírem na América, não pagam tarifas, e é por isso que estão voltando", afirmou em discurso transmitido pela Casa Branca, com foco no balanço do primeiro ano do seu segundo mandato.