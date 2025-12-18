Lula diz que foi consultado e aprovou socorro bilionário dos EUA para a Argentina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, 18, que foi consultado e aprovou o empréstimo de R$ 20 bilhões, pelos Estados Unidos à Argentina, pelo Fundo Monetário Internacional.

"Dos 20 bilhões emprestados pelos EUA à Argentina pelo FMI, o Brasil votou favorável. Eu fui consultado e achei que tem que emprestar porque não poderia o Brasil negar empréstimo a um pais irmão como a Argentina", apontou durante café do presidente com jornalistas.