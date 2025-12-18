Lula diz que está cobrando Trump com frequência para retirar tarifas e sanções dos EUA

"Desde o momento em que o presidente Trump fez a taxação, eu sempre defendi que é direito soberano de qualquer país taxar produtos do exterior que entram no seu país, se ele entender que aquele país está tendo prejuízo de desenvolvimento por conta das importações", afirmou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira, 18, que está cobrando frequentemente ao governo dos Estados Unidos a retirada do "tarifaço". As declarações ocorreram durante uma conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília.

Lula continuou: "Aqui no Brasil, nós vivemos taxando produtos. Então, eu não sou contra ele tomar a atitude de taxar. O que eu fui contra e disse publicamente é que os motivos pela taxação não eram verdadeiros. E eu acho que o presidente Trump já reconheceu isso".

O presidente também disse crer na obtenção de um acordo e destacou a atuação do "comitê" formado pelos ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda) e Geraldo Alckmin (Indústria, Comércio e Serviços).

"A cada 15 dias, eu estou tomando a atitude de mandar uma mensagem pessoal para o Trump: está faltando outra coisa, está devagar tal coisa. Porque é o seguinte: quem engorda o porco é o olho do dono. Se eu fingir que eu esqueço, eu que tenho interesse, ele acha que está tudo resolvido. E eu não, eu tenho que cobrar, eu que tenho interesse", disse.

Lula também afirmou que não descarta a adoção da Lei da Reciprocidade. "E se chegar o momento e a gente entende que não vai ter solução, nós poderemos colocar em prática a Reciprocidade, que eu não tenho interesse. Eu tenho o interesse de continuar com uma boa relação com os Estados, da forma mais civilizada, como sempre foi".