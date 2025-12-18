Juros nos EUA podem cair, se existirem sinais da inflação voltando à meta, diz dirigente
O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou hoje que as taxas de juros podem cair nos EUA, desde que se tenha sinais de que a inflação está voltando para a meta de 2%. Em entrevista à Fox Business, Goolsbee disse que os dados desta quinta-feira de inflação foram "favoráveis". "Se a clareza chegar e a inflação estiver diminuindo, juros podem cair", acrescentou.
Segundo ele, também é preciso ter certeza de que a alta do preços pelas tarifas será um movimento transitório. Sobre emprego, o dirigente demonstrou menos preocupação, alegando que mercado de trabalho está esfriando de "forma leve e constante".
Perguntado sobre corte de juros para 2026, Goolsbee se disse desconfortável com a antecipação de uma flexibilização e que é preciso ver um arrefecimento mais sustentado da inflação.
Ainda sim, ele ponderou que o ponto de equilíbrio de juros é abaixo de onde está agora.
Com direito a voto em 2025, Goolsbee votou pela manutenção de juros na decisão de política monetária de dezembro.