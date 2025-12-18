IFI do Senado projeta PIB de 2025 em 2,3% e o de 1,7% em 2026

A IFI estimou também a taxa média de crescimento para o período de 2027 a 2035 em 2,2%. Já a inflação deve convergir suavemente para o centro da meta (3%) no mesmo período.

A Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado publicou nesta quinta-feira, 18, o último Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) de 2025. No documento, o órgão estima o PIB em 1,7% em 2026 com uma inflação de 3,9% naquele ano. Em 2025, o PIB estimado ficou em 2,3% com uma inflação de 4,3%.

Os diretores da Instituição Fiscal Independente, Marcus Pestana e Alexandre Andrade, defendem um ajuste fiscal estrutural e profundo.

"Nada mais distante da realidade atual marcada por déficits primários efetivos recorrentes desde 2014, tendência confirmada em 2025, e pela redução dramática dos investimentos federais, comprimidos pelo crescimento exponencial, automático e permanente das despesas orçamentárias obrigatórias", avaliam na abertura do relatório.

A IFI estima que foram excluídos da meta fiscal R$ 170 bilhões em 3 anos. O órgão alerta para o rebaixamento das regras fiscais, somando às exceções a consolidação jurídica de que o governo pode perseguir a banda inferior da meta.

Os dados presentes no RAF em relação aos pressupostos macroeconômicos revelam, "inequivocamente, a insustentabilidade do atual regime fiscal e suas regras e a inevitabilidade de, mais cedo ou mais tarde, o País promover um ajuste fiscal de maior fôlego, garantindo as bases de uma trajetória de desenvolvimento sustentado combinado com equilíbrio fiscal".