Galípolo diz que mercado tenta achar dica em texto que não tem dica, e cita memes

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira, 18, que o mercado financeiro costuma buscar "dicas em um texto que não tem dica", em referência à comunicação do Comitê de Política Monetária (Copom). Ele concede entrevista coletiva sobre o Relatório de Política Monetária (RPM) do quarto trimestre, divulgado no período da manhã.

"Tem um 'memezinho' já sobre isso rodando, e é meio um problema da quadratura do círculo, porque eu estou tentando achar uma dica em um texto que não dá dica", disse Galípolo. "Eu não consigo achar uma dica sobre o que vai ser feito, e é por isso que a gente está dizendo que está dependendo dos dados, porque não decidimos o que vamos fazer."