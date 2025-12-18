Galípolo diz que ele e BC estão à disposição do STF para esclarecer questões ligadas ao Master

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira, 18, que está à disposição do Supremo Tribunal Federal (STF) para esclarecer quaisquer questões sobre o Banco Master, cuja liquidação extrajudicial foi decretada pela autarquia no dia 18 de novembro. Um processo contra o dono do banco, Daniel Vorcaro, tramita na Corte.

"O Banco Central, e não só o Banco Central, como eu, enquanto presidente, estou à disposição do Supremo para poder fornecer todos os dados que a gente já forneceu ao Ministério Público, à Polícia Federal, e que a gente documentou tudo", disse Galípolo, durante entrevista coletiva sobre o Relatório de Política Monetária (RPM) do quarto trimestre, divulgado no período da manhã.