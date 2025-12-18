Galípolo afirma que reações do BC sobre câmbio serão sempre sob ótica da funcionalidade

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reiterou nesta quinta-feira, 18, que as decisões da autarquia sobre o câmbio levam sempre em consideração se há algum tipo de disfuncionalidade. "A função de reação do BC vai estar sempre olhando para a disfuncionalidade e não há uma visão preferencial sobre fazer ou não fazê-la. Ela está sempre respondendo do ponto de vista do comportamento de preços dos ativos sob a ótica da funcionalidade."

As declarações de Galípolo foram realizadas durante participação em coletiva do Relatório de Política Monetária (RPM) do quarto trimestre.