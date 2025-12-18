Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Galípolo afirma que reações do BC sobre câmbio serão sempre sob ótica da funcionalidade

Galípolo afirma que reações do BC sobre câmbio serão sempre sob ótica da funcionalidade

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reiterou nesta quinta-feira, 18, que as decisões da autarquia sobre o câmbio levam sempre em consideração se há algum tipo de disfuncionalidade. "A função de reação do BC vai estar sempre olhando para a disfuncionalidade e não há uma visão preferencial sobre fazer ou não fazê-la. Ela está sempre respondendo do ponto de vista do comportamento de preços dos ativos sob a ótica da funcionalidade."

As declarações de Galípolo foram realizadas durante participação em coletiva do Relatório de Política Monetária (RPM) do quarto trimestre.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

dólar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar