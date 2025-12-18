Financiamento de veículos tem melhor novembro em 14 anos, mostra levantamento da B3

O financiamento de veículos cresceu 3% em novembro ante igual mês do ano passado, a 623 mil unidades, segundo levantamento da B3. O volume representa o melhor resultado para o mês desde 2011, há 14 anos.

Entre janeiro e novembro, foram 6,641 milhões de unidades financiadas, um crescimento de 1,2% na comparação com o mesmo intervalo de 2024. A métrica considera modelos novos e usados, incluindo motos, automóveis leves e pesados.