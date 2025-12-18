Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Financiamento de veículos tem melhor novembro em 14 anos, mostra levantamento da B3

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O financiamento de veículos cresceu 3% em novembro ante igual mês do ano passado, a 623 mil unidades, segundo levantamento da B3. O volume representa o melhor resultado para o mês desde 2011, há 14 anos.

Entre janeiro e novembro, foram 6,641 milhões de unidades financiadas, um crescimento de 1,2% na comparação com o mesmo intervalo de 2024. A métrica considera modelos novos e usados, incluindo motos, automóveis leves e pesados.

Entre os usados, houve 401 mil financiamentos em novembro, um avanço de 3,0% no confronto anual. Já as operações com veículos novos apresentaram expansão ainda maior, de 7,1%, a 222 mil.

Já os financiamentos de motos subiram 16,6% no período, a 162 mil unidades. Os de automóveis e comerciais leves recuaram 0,5%, a 437 mil.

