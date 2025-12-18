Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

Agência Estado
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,38%

Pontos: 157.923,34

Máxima de +0,74% : 158.495 pontos

Mínima de -0,13% : 157.124 pontos

Volume: R$ 26,24 bilhões

Variação em 2025: 31,29%

Variação no mês: -0,72%

Dow Jones: +0,14%

Pontos: 47.951,85

Nasdaq: +1,38%

Pontos: 23.006,36

Ibovespa Futuro: +0,71%

Pontos: 161.335

Máxima (pontos): 161.820

Mínima (pontos): 159.860

BLUE CHIPS

Itaú Unibanco PN

Preço: R$ 39,17

Variação: +0,51%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,90

Variação: -0,58%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,33

Variação: +0,44%

Ambev ON

Preço: R$ 13,92

Variação: -0,71%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,45

Variação: -0,25%

Vale ON

Preço: R$ 70,35

Variação: +0,26%

MBRF SA ON

Preço: R$ 19,56

Variação: +0,05%

Itausa PN

Preço: R$ 11,60

Variação: +0,61%

JBS ON

Preço: R$ 78,63

Variação: +0,4%

Global 40

Cotação: 705,903 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,5227

Venda: R$ 5,5237

Variação: +0,01%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,60

Venda: R$ 5,70

Variação: -1,18%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,5277

Venda: R$ 5,5283

Variação: +0,34%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5600

Venda: R$ 5,6660

Variação: -1,29%

- Dólar Futuro (janeiro)

Cotação: R$ 5,5370

Variação: +0,06%

- Euro

Compra: US$ 1,1724 (às 18h31)

Venda: US$ 1,1724 (às 18h31)

Variação: -0,14%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,4750

Venda: R$ 6,4770

Variação: -0,15%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,6400

Venda: R$ 6,7240

Variação: +1,27%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.364,50 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,21%

