Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,38%
Pontos: 157.923,34
Máxima de +0,74% : 158.495 pontos
Mínima de -0,13% : 157.124 pontos
Volume: R$ 26,24 bilhões
Variação em 2025: 31,29%
Variação no mês: -0,72%
Dow Jones: +0,14%
Pontos: 47.951,85
Nasdaq: +1,38%
Pontos: 23.006,36
Ibovespa Futuro: +0,71%
Pontos: 161.335
Máxima (pontos): 161.820
Mínima (pontos): 159.860
BLUE CHIPS
Itaú Unibanco PN
Preço: R$ 39,17
Variação: +0,51%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,90
Variação: -0,58%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,33
Variação: +0,44%
Ambev ON
Preço: R$ 13,92
Variação: -0,71%
Petrobras ON
Preço: R$ 32,45
Variação: -0,25%
Vale ON
Preço: R$ 70,35
Variação: +0,26%
MBRF SA ON
Preço: R$ 19,56
Variação: +0,05%
Itausa PN
Preço: R$ 11,60
Variação: +0,61%
JBS ON
Preço: R$ 78,63
Variação: +0,4%
Global 40
Cotação: 705,903 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,5227
Venda: R$ 5,5237
Variação: +0,01%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,60
Venda: R$ 5,70
Variação: -1,18%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,5277
Venda: R$ 5,5283
Variação: +0,34%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5600
Venda: R$ 5,6660
Variação: -1,29%
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ 5,5370
Variação: +0,06%
- Euro
Compra: US$ 1,1724 (às 18h31)
Venda: US$ 1,1724 (às 18h31)
Variação: -0,14%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,4750
Venda: R$ 6,4770
Variação: -0,15%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,6400
Venda: R$ 6,7240
Variação: +1,27%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.364,50 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,21%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente