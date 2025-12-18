Diagnóstico do governo para transportes aponta excesso do rodoviário e falhas logísticas

O governo federal apresentou nesta quinta-feira, 18, a Avaliação Estratégica do Plano Nacional de Logística (PNL) 2050 com um diagnóstico que aponta desequilíbrio da matriz de transportes, dependência excessiva do modal rodoviário, subutilização das ferrovias, gargalos no escoamento de cargas e problemas de integração no transporte de passageiros. O documento também identifica baixa qualidade de vias rodoviárias secundárias, saturação de eixos logísticos e vulnerabilidade do sistema às mudanças climáticas. O PNL serve para planejar o futuro da infraestrutura de transportes do Brasil a longo prazo, integrando todos os modais (rodoviário, ferroviário, hidroviário, aéreo) para reduzir custos, aumentar a eficiência, diminuir a emissão de poluentes, garantir o escoamento da produção e o deslocamento da população. O trabalho conjunto entre Ministério dos Transportes e o Ministério de Portos e Aeroportos serve como parte dos guias para investimentos e modernização do setor, com metas que se estendem até 2050.

A avaliação elencou 12 problemas abrangentes que afetam todo o sistema de transportes, entre eles a concentração no modal rodoviário, a baixa integração entre modais, a falta de segurança pública, a escassez de mão de obra e limitações institucionais à multimodalidade. A avaliação também chama a atenção para a vulnerabilidade da infraestrutura a eventos climáticos extremos, como as enchentes no Rio Grande do Sul e as secas severas que atingiram o Norte nos últimos anos. No transporte de cargas, o PNL mapeou problemas específicos em três eixos principais. No escoamento para exportação, com foco na origem, foram identificados 18 problemas. No escoamento para o mercado doméstico, também na origem, outros 23. Já no eixo de abastecimento interno, com foco no destino, foram apontados 13 problemas. No transporte de passageiros, a avaliação incorporou, pela primeira vez no PNL, a análise da intermodalidade. Foram identificados três problemas de saturação de eixos consolidados e quatro relacionados à falta de acessibilidade. O diagnóstico destaca a saturação aeroportuária e rodoviária, além da competição entre modais. Também foi apontada a exclusão territorial, sobretudo do Norte, em razão da carência de infraestrutura e da baixa oferta de voos regionais. Metodologia