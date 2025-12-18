Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa sobem com expectativa de alívio pelo BoE mesmo com BCE em modo pausa

Bolsas da Europa sobem com expectativa de alívio pelo BoE mesmo com BCE em modo pausa

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Patricia Lara

São Paulo, 18/12/2025 - As bolsas europeias sobem nesta quinta-feira de contagem final para decisões de política monetária pelos principais Bancos Centrais da região. Mercado espera flexibilização pelo Banco da Inglaterra, enquanto o Banco Central Europeu deve manter a taxa de juros inalterada e pode trazer nuances em sua comunicação que indiquem que o próximo passo será de alta.

Por volta das 7h27 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 estava em alta de 0,3%, aos 581,47 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Frankfurt subia 0,16%. Londres avançava 0,23% e Paris apresentava ganho de 0,26%. Os mercados de Milão e Lisboa avançavam 0,3% e 0,04%, respectivamente. Madri marcava alta de 0,6%.

O Rabobank avalia que os anúncios do BOE e do BCE, provavelmente, sejam evidências dos diferentes estágios da política monetária entre os países do G10. "Não vemos nenhum motivo para o BCE mudar sua política na reunião deste mês. O mercado também não. Outra manutenção da política monetária, provavelmente, consolidará a visão dos mercados de que o ciclo de cortes terminou, mas não esperamos que Lagarde confirme isso explicitamente", observou a instituição em relatório. Para o banco, o índice de inflação no Reino Unido divulgado na quarta-feira adicionou lenha para a tese de que o BOE está atrás da curva. A expectativa é de corte para a taxa de juros hoje.

Em Londres, a BP subia 0,5% após anunciar Meg ONeill, presidente da Woodside Energy e com 23 anos de ExxonMobil no currículo, como sua próxima CEO. Em meio ao prolongamento da alta do petróleo, a Shell subia 0,5% no mercado londrino e, em Paris, a TotalEnergies avançava 0,6%.

Além das decisões dos Bancos Centrais na Europa e da inflação ao consumidor nos EUA, investidores monitoram a última reunião de líderes da UE de 2025. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu para que os líderes dos 27 países membros da União Europeia aprovem o aguardado acordo comercial do bloco com os países do Mercosul, após enfrentar resistência de nações como a França.

Contato: [email protected]

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar