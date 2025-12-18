Bolsas da Ásia fecham com rumos distintos em sessão de pressão sobre ativos de tecnologia

As bolsas asiáticas fecharam com comportamentos distintos nesta quinta-feira, 18, com ativos ligados ao setor de tecnologia penalizados pelo contágio das preocupações sobre os gastos com inteligência artificial. Entre os índices referenciais da região, o Nikkei fechou em baixa de 1%, aos 49.001,50 pontos. Analistas consultados pela Broadcast veem como praticamente consensual que o Banco do Japão (BoJ) elevará a taxa básica de juros em 25 pontos-base (pb) na reunião desta sexta-feira, em mais um passo no processo de normalização da política monetária e a atenção dos investidores deve se concentrar na comunicação do presidente do BC, Kazuo Ueda.

Os papéis do Softbank terminaram em queda de 3,8%, ainda que em recuperação das mínimas do pregão, enquanto a Tokyo Electron recuou 3,2%. A Asahi Breweries recuou 5,8% após anúncio acordo para compra de fatias de empresas na África detidas pela Diageo. Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,2%, fechando em 3.876,37 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto computou perda de 0,7%, aos 2.440,86 pontos. O CSI Defence Index registrou alta de 1% após os EUA aprovarem venda de mais de US$ 10 bilhões em armas para Taiwan, refletindo as expectativas dos investidores de aumento nos gastos e aquisições de defesa nacionais em resposta aos crescentes riscos geopolíticos. Em Seul, o Kospi terminou o dia com baixa de 1,5%, aos 3.994,51 pontos. A LG Energy Solution despencou 8,9% após a Ford Motor cancelar um contrato estimado em US$ 6,5 bilhões para a compra de baterias para veículos elétricos da empresa. O índice Hang Seng, principal referencial de Hong Kong, encerrou o pregão em alta de 0,1%, a 25.498,13 pontos, ainda que o índice que reúne ações de tecnologia tenha recuado 0,7%.