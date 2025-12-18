Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham com rumos distintos em sessão de pressão sobre ativos de tecnologia

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

As bolsas asiáticas fecharam com comportamentos distintos nesta quinta-feira, 18, com ativos ligados ao setor de tecnologia penalizados pelo contágio das preocupações sobre os gastos com inteligência artificial.

Entre os índices referenciais da região, o Nikkei fechou em baixa de 1%, aos 49.001,50 pontos. Analistas consultados pela Broadcast veem como praticamente consensual que o Banco do Japão (BoJ) elevará a taxa básica de juros em 25 pontos-base (pb) na reunião desta sexta-feira, em mais um passo no processo de normalização da política monetária e a atenção dos investidores deve se concentrar na comunicação do presidente do BC, Kazuo Ueda.

Os papéis do Softbank terminaram em queda de 3,8%, ainda que em recuperação das mínimas do pregão, enquanto a Tokyo Electron recuou 3,2%. A Asahi Breweries recuou 5,8% após anúncio acordo para compra de fatias de empresas na África detidas pela Diageo.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,2%, fechando em 3.876,37 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto computou perda de 0,7%, aos 2.440,86 pontos. O CSI Defence Index registrou alta de 1% após os EUA aprovarem venda de mais de US$ 10 bilhões em armas para Taiwan, refletindo as expectativas dos investidores de aumento nos gastos e aquisições de defesa nacionais em resposta aos crescentes riscos geopolíticos.

Em Seul, o Kospi terminou o dia com baixa de 1,5%, aos 3.994,51 pontos. A LG Energy Solution despencou 8,9% após a Ford Motor cancelar um contrato estimado em US$ 6,5 bilhões para a compra de baterias para veículos elétricos da empresa.

O índice Hang Seng, principal referencial de Hong Kong, encerrou o pregão em alta de 0,1%, a 25.498,13 pontos, ainda que o índice que reúne ações de tecnologia tenha recuado 0,7%.

Em Taiwan, o índice Taiex teve queda de 0,2%, a 27.468,53 pontos. O BC de Taiwan manteve a taxa de juros em 2%. Com a economia da ilha em forte crescimento graças à demanda global por inteligência artificial e a inflação doméstica estável, o banco central tem espaço para seguir com as taxas inalteradas.

Na Oceania, o S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,03% em Sydney, a 8.588,20 pontos.

