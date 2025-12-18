BoE corta juro em 25pb, a 3,75%, sob desemprego alto e maior clareza em processo de desinflação

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu cortar sua principal taxa de juros em 25 pontos-base, para 3,75%, ao concluir a última reunião de política monetária do ano nesta quinta-feira, 18, após a pausa feita nos encontros de setembro e novembro.

Evidências mais consistentes de um processo de desinflação mais amplo podem ter contribuído para a decisão de reduzir a taxa básica. Esse movimento, combinado a sinais de crescimento mais fraco, a um orçamento com viés desinflacionário e a um mercado de trabalho mais flexível, ofereceu suporte adicional à retomada do alívio monetário.