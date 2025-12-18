BC do México corta taxa báscia de juros em 25 pontos-base, a 7,0% ao ano
O Banco Central do México (Banxico) cortou sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 7,0% ao ano, em decisão não unânime divulgada nesta quinta-feira, 18. Um dos dirigentes votou pela manutenção de juros. Em comunicado, a autoridade monetária alertou que, desde a última decisão, as taxas de juros dos títulos governamentais aumentaram na maioria de seus prazos e o peso de valorizou.
O BC mexicano informou que as previsões para as inflações geral e subjacente foram ajustadas para cima para o quarto trimestre de 2025 e os dois seguintes.
Esse ajuste é resultado principalmente de uma redução mais gradual do que o previsto na inflação de serviços, enquanto o aumento registrado na inflação das mercadorias tem um impacto menor sobre a revisão dessas previsões. "Continua-se esperando que a inflação geral convirja para a meta no terceiro trimestre de 2026", destacou.
O comunicado também pontuou que o Banxico considerou apropriado continuar com o ciclo de reduções da taxa de juros em meio a congruência com a avaliação do atual panorama inflacionário.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente