BC do México corta taxa báscia de juros em 25 pontos-base, a 7,0% ao ano

O Banco Central do México (Banxico) cortou sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 7,0% ao ano, em decisão não unânime divulgada nesta quinta-feira, 18. Um dos dirigentes votou pela manutenção de juros. Em comunicado, a autoridade monetária alertou que, desde a última decisão, as taxas de juros dos títulos governamentais aumentaram na maioria de seus prazos e o peso de valorizou.

O BC mexicano informou que as previsões para as inflações geral e subjacente foram ajustadas para cima para o quarto trimestre de 2025 e os dois seguintes.