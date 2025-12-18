Alta de 28,6% nas exportações para a China compensa tarifaço americano

O avanço das exportações brasileiras para a China compensou a queda causada pelo tarifaço americano, iniciado em agosto, com sobretaxa de até 50% sobre as vendas brasileiras para os Estados Unidos. O avanço das exportações brasileiras para a China compensou a queda causada pelo tarifaço americano, iniciado em agosto, com sobretaxa de até 50% sobre as vendas brasileiras para os Estados Unidos.

De agosto a novembro, o valor das exportações para a China cresceu 28,6% em relação ao mesmo período de 2024, ao passo que o das destinadas aos Estados Unidos recuou 25,1%. Comportamento parecido é observado em relação ao volume das vendas externas. Quando o destino são os portos e aeroportos chineses, a expansão chega a 30%. Já para os Estados Unidos, queda de 23,5%. O que diferencia o comportamento dos valores e dos volumes é o preço dos produtos exportados. Os dados fazem parte do Indicador de Comércio Exterior (Icomex), divulgado nesta quinta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV).

O estudo é uma análise dos dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). A China é o principal parceiro comercial do Brasil, à frente dos Estados Unidos. De acordo com o Icomex, a participação da China, que recebe cerca de 30% das exportações brasileiras, contribuiu para compensar a queda das vendas para os Estados Unidos. “[O presidente americano Donald] Trump superestimou a capacidade dos Estados Unidos em provocar danos gerais às exportações brasileiras”, afirma o relatório.

Setores impactados Os setores que tiveram os maiores tombos na exportação para os Estados Unidos no período de agosto a novembro foram: Extração de minerais não-metálicos: -72,9%

Fabricação de bebidas: -65,7%

Fabricação de produtos do fumo: -65,7%

Extração de minerais metálicos: -65,3%

Produção florestal: -60,2%

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos: -51,2%

Fabricação de produtos de madeira: -49,4% Comportamento anual A pesquisa da FGV nota que o volume de vendas para os Estados Unidos cresceu seguidamente de abril a julho, sempre que a comparação é com o mesmo mês de 2024. No entanto, com a entrada em vigor do tarifaço, se seguiram quatro meses de retração. Variação no volume de exportação para os Estados Unidos em 2025, na comparação com o mesmo mês de 2024:

Abril: +13,3%

Maio: +9%

Junho: +8,5%

Julho: +6,7%

Agosto: -12,7%

Setembro: -16,6%

Outubro: -35,3%

Novembro: -28% Já as exportações para a China apresentaram um salto depois que o tarifaço começou: Abril: +6,4%

Maio: +8,1%

Junho: +10,3%

Julho: −0,3%

Agosto: +32,7%

Setembro: +15,2%

Outubro: +32,7%

Novembro: +42,8% A pesquisadora associada do Ibre/FGV Lia Valls aponta que um dos fatores que levaram ao avanço das exportações chinesas foi o embarque de soja, que ficou concentrado neste segundo semestre. “Na hora que está caindo a exportação para os Estados Unidos, foi o momento que começou a aumentar mais a exportação para a China e teve um impacto na exportação global do país”, explicou à Agência Brasil.