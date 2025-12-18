Alemanha divulga emissão recorde de 512 bilhões de euros em títulos em 2026

O governo federal da Alemanha espera arrecadar um volume total de cerca de 512 bilhões de euros por meio de leilões de títulos convencionais e verdes em 2026, informou a Agência Financeira Alemã em seu programa de emissão para o próximo ano, nesta quinta-feira, 18.

O volume total de emissão representa um novo recorde para o governo alemão, que anunciou programas de investimento em larga escala e despesas de defesa no início deste ano para os próximos anos. A reação do mercado foi moderada, pois os investidores já esperavam um aumento na emissão.