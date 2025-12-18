Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alemanha divulga emissão recorde de 512 bilhões de euros em títulos em 2026

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O governo federal da Alemanha espera arrecadar um volume total de cerca de 512 bilhões de euros por meio de leilões de títulos convencionais e verdes em 2026, informou a Agência Financeira Alemã em seu programa de emissão para o próximo ano, nesta quinta-feira, 18.

O volume total de emissão representa um novo recorde para o governo alemão, que anunciou programas de investimento em larga escala e despesas de defesa no início deste ano para os próximos anos. A reação do mercado foi moderada, pois os investidores já esperavam um aumento na emissão.

Dentro do volume total de emissão, a agência financeira planeja colocar 318 bilhões de euros em títulos convencionais por meio de leilões. Segundo informações, ela também planeja a emissão de títulos verdes entre 16 bilhões e 19 bilhões de euros, incluindo o lançamento sindicado de um novo Bund verde com vencimento em maio de 2041, informou.

Enquanto isso, três operações sindicadas serão realizadas no segmento de títulos convencionais, totalizando quatro sindicados para o próximo ano, informou. Fonte: Dow Jones Newswires*

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

