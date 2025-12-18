Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Agricultura: Armênia, Belarus, Casaquistão e Quirguistão abrem mercado para feijão do Brasil

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Ministério da Agricultura informou que o governo brasileiro concluiu as negociações fitossanitárias que estabeleceram os requisitos para a exportação de feijão comum e feijão fradinho para Armênia, Belarus, Casaquistão e Quirguistão.

Em 2024, segundo a pasta, em nota, as exportações totais do Brasil para esses destinos somaram aproximadamente US$ 38 milhões, com destaque para a Armênia, principal compradora (US$ 26,3 milhões). Com estes anúncios, o agronegócio brasileiro alcança 519 novas oportunidades desde o início de 2023.

