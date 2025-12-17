Zona do euro: taxa anual do CPI fica em 2,1% em novembro

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro ficou em 2,1% em novembro, mesma variação de outubro, segundo dados finais divulgados nesta quarta-feira, 17, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado veio abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, que previam 2,2%, e abaixo da prévia, que havia apontado alta de 2,2%.

Na comparação mensal, o CPI do bloco teve queda de 0,3% em novembro, em linha com a prévia e também com o projetado pela FactSet.