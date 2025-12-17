Unicef promove mais de 1 milhão de oportunidades para jovens no país

O levantamento, divulgado nesta quarta-feira (17) pelo Unicef, mostrou que 473.501 adolescentes e jovens concluíram formações voltadas ao desenvolvimento de habilidades para o mundo trabalho por meio do 1MiO, e 820.664 conseguiram vagas de aprendiz, estágio e emprego formal.

O objetivo é proporcionar acesso a oportunidades de formação profissional, trabalho decente e participação cidadã. Para isso, a iniciativa funciona em parceria com poder público, empresas, sociedade civil e os próprios jovens. A plataforma digital da iniciativa é o hub por onde passam as oportunidades e os parceiros.

O público alvo totalizando 12 perfis prioritários, incluindo:

Pretos e pardos,

Indígenas,

Quilombolas,

Jovens com deficiências,

LGBTQIAPN+,

Jovens mães,

Moradores de periferias urbanas e zonas rurais,